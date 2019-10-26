Hüseyin Gülerce: Çekilen teröristler, Cenevre’de karşımıza kravatlı çıkmasın

20 yıl önceki Öcalan’ın teslimindeki ABD stratejisini çok önemsemeliyiz.

Teröristlerin çekiliyor olması, bizi rehavete sevk etmemelidir.

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Suriye Anayasa Komitesi 30 Ekim’de Cenevre’de toplanacak. ABD ve Avrupa’nın hedefi; yeni anayasal yapısı içerisinde, kullandıkları güçlere statü verilmesini sağlamak olacaktır. Esed rejimi buna destek verebilir. SDG, şimdiden rejim ordusuna katılmayı teklif ediyor.

PKK yakında “silahlı mücadeleden vazgeçtik” açıklaması bile yapabilir.

ABD, siyasî Kürtçülerin taptıkları liderlerini kendi elleriyle Türkiye’ye teslim etti ve onlar bunu sineye çekerek ABD’ye güvenmeye devam ettiler. On kere kandırılsalar Batı’ya sırtlarını dönmezler/dönemezler…

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Çünkü bölücü Kürt siyaseti, “Kürdistan” hayallerinin ancak dış güçlerin desteğiyle gerçekleşeceğine iman ediyor.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı