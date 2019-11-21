Hüseyin Gülerce: Bu algı, Türkiye’de siyaset dışı her zorlamanın, kaos hazırlıklarının gerekçesidir

Muhalefetin veya başka bir ifadeyle Erdoğan karşıtlarının son günlerde tırmandırdıkları bir algı operasyonu var. Adı; Türkiye iyi yönetilmiyor…

Kılıçdaroğlu, bu “Türkiye iyi yönetilmiyor” algısı için Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminden beri adeta çırpınıyor. Erdoğan halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu, Kılıçdaroğlu nakaratı tekrarladı: Türkiye iyi yönetilmiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde Erdoğan yürütmenin başı oldu Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi: “Türkiye iyi yönetilmiyor…”

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15 Temmuz 2016 FETÖ darbe teşebbüsü Allah’ın izniyle milletimiz tarafından önlenmeseydi o gece tankların arasından kendisine yol verilen Kılıçdaroğlu’nun gerekçesi hazırdı: Türkiye iyi yönetilmiyordu…

Bakınız altını çizmek istiyorum; “Türkiye iyi yönetilmiyor” iddiası bir muhalefet sloganı değildir. Bu algı, Türkiye’de siyaset dışı her zorlamanın, kaos hazırlıklarının gerekçesidir.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı