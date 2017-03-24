Hüseyin Gülerce: Bak Can Dündar’a, kaçtı Almanya’ya, madalya bile taktılar, Fazıl sana söylüyorum, Yılmaz sen anla

‘Evet’ çıktığında kim ne diyecek?

CHP’liler: “Kılıçdaroğlu, radyoda; ‘Düşünün yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını, başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan da başka bir partinin genel başkanı, asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyorlar millete?’ dediği gün ‘Evet’ çıkacağı belliydi. Bir de Baykal yanlış konuştu. Ne demek arkadaş; ‘Beşer şaşar. Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın…’ Biri eski biri yeni iki genel başkan daha baştan bitirdi işi…”

CHP destekçisi kalemler: “Sandıklarda hile yaptılar. Devletin imkânlarını tepe tepe kullandılar. Ama asıl Kılıçdaroğlu yüzünden. Kaç defa söyledik bundan genel başkan olmaz diye. Yedi defa yenildi, referandumda da yenileceği belliydi. CHP bir defa daha yenilenmeli. CHP’yi kurtarmadan Türkiye’yi kurtaramayız. İşe bak, biz ‘Atatürk’ün askerleriyiz’ diyoruz, yine de yeniliyoruz.” (Arkadan bir ses: “Bir daha Atatürk’ün adını ağzınıza almayın…”)

Laikçi aydınlar, sanatçılar: “Bu ülkede yaşanmaz. Yazıklar olsun bu sisteme de bizi bu hale getirenlere de. Belki de en iyisi Türkiye’yi terk etmektir. Bak Can Dündar’a, kaçtı Almanya’ya, madalya bile taktılar. Fazıl sana söylüyorum, Yılmaz sen anla…”

Hüseyin Gülerce’nin yazısı