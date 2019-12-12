Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Asıl sahne alacak olan Ali Babacan mı?

Bugünden dillendirilen isimlere alan açmak için mi yapılıyor bütün hazırlıklar? 

O isimler sır değil. 

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Merkez solda Ekrem İmamoğlu, merkez sağda Ali Babacan… 

Acaba Ahmet Davutoğlu, AK Parti’yi ve Erdoğan’ı yıpratma savaşında koçbaşı mı olacak? 

Asıl sahne alacak olan Ali Babacan mı? 

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Batı’nın Türkiye’de siyaseti dizayn etme gücü yabana atılamaz. Zorlandıkları her defasında silahlı kuvvetler içindeki cuntaları darbe için onlar devreye soktular. Son FETÖ darbe girişimi de onların projesiydi. 

Ancak 15 Temmuz ihanetine dur diyen millet iradesinin yapılandırdığı Cumhur İttifakı’nı, kolay lokma zannetmeleri büyük yanılgı olacaktır. 

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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