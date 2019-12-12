Hüseyin Gülerce: Asıl sahne alacak olan Ali Babacan mı?

Dün Nobel komitesinin ‘Türkiye’den bir terörist’e ödül verdiğini söylerken Prof. Aziz Sancar’ın hak ettiğini belirten ve dolayısıyla ülkeden iki isim Nobel aldığı için, “Orhan Pamuk’a ‘terörist’ dedi” yorumlarına neden olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bugün Pamuk’u da ‘hak edenler’ listesine dahil etti.