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Yaramazlara biraz batar!

Hüseyin Gülerce: Ali Babacan çok insafsızdı

11. Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte hareket eden Ali Babacan, kurmakta oldukları parti ile ilgili ilk defa ekranda geniş açıklamalarda bulundu. Önceki akşam Habertürk’te Teke Tek programında Fatih Altaylı’nın sorularını cevaplandırdı. 

Babacan, Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyeliği, 3 dönem milletvekilliği, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı. Bu görevlerinde başarılı oldu. 

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Kendisini dinlerken insafsızlığı dikkatimi çekti. Sanki lideri olmayan bir partide hizmet vermiş gibi konuştu. Sayın Erdoğan’ın ismini bir defa bile zikretmedi. 

Hüseyin Gülerce’nin yazısı

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