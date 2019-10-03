Hüseyin Gülerce: ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını artık yüzlerine söylüyoruz

Bugün geldiğimiz noktada, ABD’nin Türkiye’yi oyaladığını artık yüzlerine söylüyoruz.

Gerçekten Washington, devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan, müttefikliğe yakışmayan ikiyüzlü bir tavır içinde. Bir yandan bizimle ortak devriye uçuşları yapıyor, bir yandan PKK’lı teröristlerle birlikte görüntü veriyorlar. Suriye’deki PKK’ya binlerce TIR silah yardımını da aralıksız sürdürüyor.

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Türkiye, bu düşmanca yaklaşıma elbette daha fazla dayanamaz. Bıçak kemiğe dayandı ve sözün bittiği yerdeyiz.

Soru şu: Türkiye harekete geçtiğinde ABD’nin tavrı ne olacak? Türkiye Amerikan askerleri ile çarpışacak mı?

Hüseyin Gülerce’nin yazısı