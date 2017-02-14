Hüseyin Gülerce: ABD Gülen’i tutuklar ya da iade etmeye karar verirse ‘Evet’ oranı yüzde 70’leri aşabilir

Geldiğimiz noktada F. Gülen’in iadesi ihtimali kuvvetleniyor. FETÖ’cülere ‘dava için’ intiharı tavsiye eden Gülen’in kendisinin intihar etmesi de beni şaşırtmaz. Çünkü kendisini “beklenen kurtarıcı” olarak gören, buna inanan Gülen, elleri kelepçeli olarak Türkiye’ye gelmeyi ‘Mehdilik’ ile bağdaştıramayacaktır. F. Gülen; “Mehdiyi başkaları esir alamaz, kendi sonu ile ilgili kararı da kendisini verir” inancındadır…

ABD Gülen’i tutuklar ya da iade etmeye karar verirse, bu da 16 Nisan’daki referandumdan önce gerçekleşirse, işte o zaman ‘evet’te patlama olur. ‘Evet’ oranı yüzde 70’leri aşabilir.

Birileri hala anketlerle ‘hayır’ için algı operasyonları yapmaya, birileri de ‘evet’ için tereddüt doğurmaya devam etsin.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı