Hüseyin Gülerce: ABD, Avrupa bize karşı geliyor diye güvenliğimizi tehlikeye mi atmalıydık?

Fırat’ın doğusuna girerken; “sığınmacıları tıpkı Afrin’de, Cerablus’ta olduğu gibi evlerine döndüreceğiz. Evi olmayanlara ev yapacağız. Okullar açacağız, üniversiteler kuracağız, onlara hasret kaldıkları huzuru, güveni temin edeceğiz” diyen Türkiye’den başka bir ülke var mı?

Kimileri, “bak Türkiye tek başına kaldı, kimse desteklemiyor” diye vıdı vıdı ediyor.

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Ne yani, ABD, Avrupa, İsrail, Yunanistan, İngiltere, Fransa, Almanya bize karşı geliyor diye güvenliğimizi tehlikeye mi atmalıydık?

Türkiye ile hesabı olanlar, yükselen, güçlenen Türkiye’den rahatsız olanlar elbette bizi desteklemeyecek.

Ama eninde sonda o ülkelerdeki kamuoyları da, Türkiye’nin insanlığını, güven ve huzur peşinde olduğunu görecektir.

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Türkiye doğru yoldadır. Türkiye haklıdır.

Hüseyin Gülerce’nin yazısı