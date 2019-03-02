Hüseyin Gülerce: 31 Mart’taki seçim gerçek manada bir referandum olacak

Bu meraklarımı gidermek için algı operasyonları için kullanılan ve seçmeni maniple eden anketlere aldırmıyorum.

Bakmamız gereken tek tablo, seçim sonucu. 31 Mart’taki seçim, gerçek manada bir referandum olacak.

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Bu seçim daha önceki yerel seçimlerden çok farklı. Partiler değil, ittifaklar yarışıyor.

Özellikle İstanbul ve Ankara sonuçları, Türkiye’nin siyasî geleceğini doğrudan ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tartışmaya mı açılacağı, yoksa tahkim mi edileceği seçim sonuçlarına bağlı.

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Hüseyin Gülerce’nin yazısı