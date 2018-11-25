Hüseyin Besli: Mesele ABD’ye ‘haydutsun’ diyebilmek ve cezalandırmaktır

Öyleyse dünyada sürekli bir savaş hali hüküm sürmeli ki ben de konumumu muhafaza etmiş olayım;

Düşüncesi çerçevesinde ‘teröre karşı savaş’ı icat etmişlerdir.

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Yani terörü de teröre karşı savaşı da ABD tezgahlamaktadır.

Yani, iki yönlü haydutluk yapmaktadır.

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ABD bu stratejisini bazen çok sofistike bazen daha açık yol ve yöntemlerle yapagelirken,

Son Kaşıkçı meselesinden haydutluğu açıkça ortaya koymakta bir sakınca görmemekte.

Başkan’ın ağzından diyor ki ABD; benim için aslolan Suud’un parasıdır.

Zaten aralarındaki kavgayı ben çıkardım, kavgadan kaçıracakları servetlerini gelip bana teslim etsinler diye…

Mesele, dünyanın meselesi; ABD’ye ‘sen haydutsun’ diyebilmek ve bir haydut nasıl cezalandırılıyorsa öyle cezalandırmaktır.

Dünya bunu sağlamadığı/sağlayamadığı süre ABD’nin haydutluğuna “eyvallah abi!” diyecektir.

Hüseyin Besli’nin yazısı