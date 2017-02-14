Hürriyet’ten referandum sansürü: Orhan Pamuk’un ‘Hayır’ dediği söyleşi yayınlanmadı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ‘Hayır’ oyu vereceğini söylediği söyleşi Hürriyet gazetesi tarafından ‘sansürlendi.’

T24’ten Ali Aslangül’ün haberine göre Hürriyet muhabiri Cansu Çamlıbel’in Pamuk’la 13 Şubat Pazartesi günü yayınlanmak üzere yaptığı söyleşi gazetede yer bulmadı. Habere göre bunun nedeni Pamuk’un söyleşide referandumda ‘Hayır’ oyu vereceğini söylemesiydi.

Haber üzerine Susma24’e konuşan Pamuk sansürü doğruladı.

Çamlıbel’in kendisiyle uzun bir söyleşi yaptığını ve referandumla ilgili fikrini sorduğunu belirten Pamuk, “Ben de ‘Hayır’ oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım” dedi.

Birkaç gün önce de Doğan Yayın Holding bünyesindeki Kanal D’nin haber spikerlerinden İrfan Değirmenci, Twitter hesabından ‘Hayır’ oyu vereceğini açıkladığı için işten çıkarılmıştı.