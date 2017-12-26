Hürriyet’ten gönderilen Ali Ece, aynı grubun gazetesi Fanatik’e geçti

Bir hafta önce Doğan Grubu’na ait Hürriyet gazetesinden ayrılan köşe yazarı Ali Ece, aynı grubun spor gazetesi Fanatik’e ‘transfer’ oldu.
Ece’nin yazılarına, diğer bir Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’le köşesinden tartışmasının ardından son verilmişti.
Ece, gazetenin kararını “Hürriyet’ten arayıp ‘Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız’ dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!” sözleriye duyurmuştu.
Fanatik’te yazacak
Spor yorumcusu Ece, aynı grubun gazetesi Fanatik’e bir hafta sonra transfer oldu.
Yorumcu, Twitter hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e atıfla transferini duyurdu.
Nerede kalmıştık… @fanatikcomtr
— Ali Ece (@aliececom) December 25, 2017
Fanatik de bu mesaja yanıt verdi.
Fanatik ailesine hoş geldin Ali Ece @aliececom pic.twitter.com/GBiudSsnMW
— Fanatik (@fanatikcomtr) December 25, 2017
Gazete, “Yılın ilk bomba transferi” diyerek anonsladığı yazarı için bir de video yayınladı.
Ali Ece’den mesaj var! @aliececom pic.twitter.com/eTAp3080aL
— Fanatik (@fanatikcomtr) 25 Aralık 2017