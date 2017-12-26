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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet’ten gönderilen Ali Ece, aynı grubun gazetesi Fanatik’e geçti

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Bir hafta önce Doğan Grubu’na ait Hürriyet gazetesinden ayrılan köşe yazarı Ali Ece, aynı grubun spor gazetesi Fanatik’e ‘transfer’ oldu.

Ece’nin yazılarına, diğer bir Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’le köşesinden tartışmasının ardından son verilmişti.

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Ece, gazetenin kararını “Hürriyet’ten arayıp ‘Yılbaşı tasarrufu nedeniyle yazılarına son vermek zorundayız’ dediler. Lakin bu kadar az maaştan tasarruf gerekçesine Ertuğrul Özkök bile inanmaz!” sözleriye duyurmuştu.

Fanatik’te yazacak

Spor yorumcusu Ece, aynı grubun gazetesi Fanatik’e bir hafta sonra transfer oldu.

Yorumcu, Twitter hesabından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e atıfla transferini duyurdu.

Fanatik de bu mesaja yanıt verdi.

Gazete, “Yılın ilk bomba transferi” diyerek anonsladığı yazarı için bir de video yayınladı.

Hürriyet’in yazılarına son verdiği Ali Ece: Gerekçeye Ertuğrul Özkök bile inanmaz!


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