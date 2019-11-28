Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler: 481 yıl emeğimiz var, hakkımız verilmedi

İşten çıkarılan Hürriyet gazetesi çalışanları, bir aydan daha uzun süredir ödenmeyen tazminatlarına dikkat çekmek için bir video hazırladı.

45 gazeteci.

Hürriyet’te toplam 481 yıl emekleri var.

25 Ekim'de işten atıldılar.

Hâlâ hakları ödenmiyor.



Sayın Demirören kanunlara uyun, çalışanların Sendika hakkını tanıyın. İşten attığınız gazetecilerin tazminatını ödeyin. #HakkımızıVerin



35 gün oldu. #YeterDemirören pic.twitter.com/ORkqf37ZTy Reklam

— Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) November 28, 2019

Twitter’da #HakkımızıVerin etiketiyle paylaşılan ‘Tazminat fermanı’ başlıklı videoda, işten çıkarılan kişilerin isimleri, unvanları ve kaç yıldır gazetede çalıştığı bilgisi yer aldı.

Gazeteciler, yayınladıkları metinde de şu ifadeleri kullandı:

“25 Ekim 2019’da 45 gazeteci ve basın çalışanı hiçbir gerekçe gösterilmeden Hürriyet gazetesinden çıkarıldı. Demirören Holding, Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi bu gazetecilere haklarını vermedi ve hiçbir açıklama yapmadı. Hürriyet’te toplam 481 yıl emeği olan 45 gazeteciye ‘Ne halleri varsa görsünler’ dendi. Kanser tedavisi görenler, hastanede bebek bekleyenler vardı.

Reklam

Bizimle çalışmak istememenizi çok iyi anlıyoruz. Duygularımız karşılıklı. Ama gazetecilere insanlık dışı muamele yapma hakkını nereden buluyorsunuz? Basın tarihinde görülmemiş bu umursamazlığı, yasaları hiçe saymayı nasıl açıklıyorsunuz? Gazete gazetecilerin işidir, haklarını gasp edenlerin değil. Biz 45’likler haklarımızı istiyoruz. Haklarımızı alacağız. Yaşasın 45’likler, yaşasın gazetecilik!”

Tebligatla işten çıkarma

Hürriyet dahil Doğan Holding’e ait gazeteler, televizyonlar ve DHA geçen yıl Demirören Holding’e satılmıştı. Hürriyet gazetesi, satılmasının ardından ‘iktidar yanlısı’ bir çizgi izlemekle eleştirilmişti. Gazetede 50’ye yakın muhabir ve editör, geçen günlerde ‘eve tebligat yoluyla’ işten çıkarılmıştı.

Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan çalışanlar, bir süredir Twitter hesabı üzerinden, tazminatlarının verilmediğini belirterek haklarını arıyor.