Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler tazminat hakkı için gazete önünde

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, NATO’daki ‘kördüğümü çözmek için YPG’yi terör örgütü olarak tanımaya dönük herhangi bir kararı desteklemeyeceğini’ söyleyerek, “Fikirlerimize sadık kalacağız ve bence NATO da öyle olacak” dedi.