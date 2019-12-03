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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet’ten çıkarılan gazeteciler tazminat hakkı için gazete önünde

Hürriyet gazetesinde evlerine gönderilen tebligatla işten çıkarılan gazeteciler, tazminat hakları için gazete önüne giderek eylem yaptı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) üyesi gazeteciler, bugün gazetenin İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki merkez binası önünde bir araya geldi.

Gazeteciler, yıllarca çalıştıkları gazeteden tazminatlarını talep ediyor. TGS, gazetecilerin hakkının 40 gündür ödenmediğini bildirdi.

Gazeteciler, üzerinde ‘Hakkımızı ver Hürriyet’ yazan, işten çıkarılanların kaç yıldır kurumda çalıştığını belirten bir döviz açtı.

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Tebligatla işten çıkarma

Hürriyet dahil Doğan Holding’e ait gazeteler, televizyonlar ve DHA geçen yıl Demirören Holding’e satılmıştı. Hürriyet gazetesi, satılmasının ardından ‘iktidar yanlısı’ bir çizgi izlemekle eleştirilmişti. Gazetede 50’ye yakın muhabir ve editör, geçen günlerde ‘eve tebligat yoluyla’ işten çıkarılmıştı.

Hürriyet gazetesinde işten çıkarılan çalışanlar, bir süredir Twitter hesabı üzerinden, tazminatlarının verilmediğini belirterek haklarını arıyor.

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