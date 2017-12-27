Hürriyet’te tensikat dalgası devam: Muhabir Nurettin Kurt ‘mecburen’ emekli oldu

Hürriyet’in deneyimli muhabiri Nurettin Kurt, gazeteden ‘mecburen’ emekli olduğunu duyurdu.

Hürriyet, spor yazarı Ali Ece, yayın direktörü Fikret Ercan, yazı işleri müdürlerinden Tufan Türenç ve köşe yazarı Gila Benmayor’u işten çıkarmıştı.

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Facebook hesabından bir açıklama yapan 30 yıllık gazeteci Nurettin Kurt, ‘şeref madalyalarım’ dediği ödüllerini sıraladı: “Sedat Simavi (2008), Avrupa Birliği araştırmacı gazetecilik ödülü (2014), yedi defa Gazeteci Barış Selçuk ödülü, iki kez Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti ödülü, TGC başarı ödülü, sadece gazetecilik yaptığım için üç kez gizliliği ihlal suçundan toplam üç yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldım.”

Tekrar dünyaya gelse bir kez daha gazeteci olacağını söyleyen Kurt, “Sağlıcakla nice güzel günlere görüşmek dileğiyle. Tabii ki 27 yıl görev yaptığım Hürriyet Gazetesi’den mecburen emekli oldum. Emeği geçen herkese çok teşekkürler, sağlıcakla kalın” diye yazdı.

Gazetenin ‘küçülme’ politikasına gittiği ve işten çıkarmaların süreceği belirtiliyor.