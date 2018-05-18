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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet’te künye değişti: Vahap Munyar yayın yönetmeni, Mehmet Soysal icra kurulu başkanı

 

İktidara yakın Demirören Holding tarafından satın alınan Doğan medya grubunun amiral gemisi Hürriyet gazetesinde künye değişti.

Doğan Holding’e ait medya organlarının 21 Mart’ta Demirören Holding tarafından satın alınmasının ardından Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Fikret Bila 27 Nisan’da görevinden istifa etmişti.

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Bila’nın yerineyse gazetenin ekonomi yazarı Vahap Munyar getirilmişti.

Hürriyet gazetesinin bugünkü nüshasında gazetenin künyesinde değişiklik yapıldığı görüldü. Yeni künyeye göre Munyar genel yayın yönetmeni, Mehmet Soysal da Çağlar Göğüş’ün yerine gazetenin icra kurulu başkanı oldu.

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