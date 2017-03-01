Hürriyet’te ‘beklenen’ değişiklik: Sedat Ergin koltuğunu Fikret Bila’ya bıraktı

‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberle iktidarın ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hedefi haline gelen Hürriyet’te Sedat Ergin genel yayın yönetmenliğini Fikret Bila’ya devretti.

Ergin’in görevden alınacağı, ‘rahatsızlık’ yaratan haberin yayınlanmasından önce de konuşuluyordu.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Twitter hesabından, “Hürriyet’te Sedat Ergin az önce koltuğunu Vuslat Doğan Sabancı’nın katıldığı törenle Fikret Bila’ya devretti” diyerek devir teslim töreninin fotoğraflarını paylaştı.

‘Karargah rahatsız’ gerilimi

Hürriyet geçen cumartesi günü askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ gibi eleştirilere ‘karargah kaynakları’nın ne yanıt verdiğini aktarmıştı. Manşetten ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla duyurulan haber, iç sayfada ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi, ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyip, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti. TSK da Hürriyet’e iletilen yanıtlarda genelkurmayda ‘rahatsızlık’ olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını açıklayıp söz konusu haberle ordunun yıpratılmaya çalışıldığını öne sürmüştü.

İlk gün haberinin arkasında duran, kendisine yöneltilen eleştiri ve suçlamaları ‘linç kampanyası’na yorup ‘iftira ve pespayelik’ diye niteleyen Hürriyet, Erdoğan ve TSK’nın çıkışları üzerine ‘editoryal bir hata’ yapıldığını savunup ‘üzgün’ olduğunu bildirmişti.

Öte yandan haberin muhabiri Hande Fırat, iktidar yanlısı basının sert eleştirileri, hatta hakaretlerine maruz kalmış, şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Gerilim, Sedat Ergin’in koltuğunu bırakmasıyla neticelendi.