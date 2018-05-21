Hürriyet’in okur temsilcisinden Ahmet Hakan’a: Gazetecilik sınırlarını aştı

Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici, oyuncu Barış Atay’a ‘had bildirme’ çağrısı yapan yazar Ahmet Hakan’ı eleştirdi.

Bildirici, bugünkü yazısında, Hakan’ın yazısı sonrası çıkan tartışmaları hatırlatarak bir okurun Hakan’ın ‘hem davacı, hem davacı avukatı hem de savcı rolünü üstlendiği’ eleştirisini yaptığını kaydetti.

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Okur temsilcisi olarak konuyu incelediğini aktaran Bildirici, Atay’ın, mesajında yargıdan hesap sorulmasını istediğini, düşüncesini açıkladığını, şiddet çağrısı ya da hukuk dışı bir unsur olmadığını ifade etti.

‘Sınırları aşmış’

Bildirici, Hakan’ın düşüncesi nedeniyle Atay’a haddinin bildirilmesi çağrısı yaptığını belirterek “Açıkçası, TDK sözlüğündeki tanımıyla ‘sert bir karşılıkla uslandırılmasını, yola getirilmesini, cezalandırılmasını’ istemiş oluyor” diye yazdı.

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Hürriyet’in okur temsilcisi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir yazar, elbette eleştirebilir ama kimsenin düşüncesini dile getirmesine set çekmeye çalışamaz, sırf düşüncesini açıkladığı için uslandırılmasını, cezalandırılmasını isteyemez. Zira bir kişiyi yargılamak, hüküm bildirmek gazeteciye düşmez. Ahmet Hakan, Barış Atay’ın ‘haddinin bildirilmesini’ isteyerek gazetecilik sınırlarını aşmış. Düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan onca örnek varken böyle bir yazının İnce ve Akşener’den önce polisi yargıyı harekete geçireceğini, onu trol’lerin hedefi haline getireceğini tahmin etmek de zor değildi. Gerçi Türkiye’de son yıllarda olağan hale geldi ama ben yine de hatırlatayım: Siyasetçilere neyi, nasıl yapacaklarını söylemek, yol göstermek, onlara akıl vermek de gazetecinin işi değildir.”

Atay’ın gözaltı süreci

Soma’da 301 işçinin can verdiği maden faciasının ardından bir madenciyi tekmeleyen Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel, dört yıl sonra olay nedeniyle özür dilemişti.

Oyuncu Barış Atay da Twitter hesabından şunları yazmıştı: “Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle ‘torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz’ falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz!”

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise yazısında Atay’ın sözlerini paylaşarak, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Akşener’e şöyle seslenmişti: “Sayın Muharrem İnce! Sayın Meral Akşener! Lütfen bu adama haddini bildiriniz!”

Atay da daha sonra ‘halkı kin ve nefrete tahrik etmek’ suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, bir gün emniyette kalmasının ardından serbest bırakılmıştı.