Hürriyet’in okur temsilcisi Faruk Bildirici gazeteden ayrıldı

Hürriyet gazetesinin okur temsilcisi Faruk Bildirici gazeteden ayrılıyor.

Gazeteciliğe Cumhuriyet’te başlayan Bildirici, 1992’den beri çalıştığı Hürriyet’te dokuz yıldır okur temsilciliği yapıyordu.

Reklam

Bildirici köşesinde okur temsilcisi görevi gereği Hürriyet’in yayınlarına kimi zaman eleştirel yaklaşıyordu.

Bildirici’nin görevine bugün son verildiği öğrenildi. Hürriyet’in deneyimli ismi gazetede mesai arkadaşlarıyla vedalaştı.

Alınan bilgiye göre yönetim, bundan iki ay önce Bildirici’den Hürriyet’i eleştiren yazılar yerine genel medya eleştirileri kaleme almasını istedi.

Reklam

Ancak deneyimli gazeteci bunu kabul etmedi. Yönetim de iki ay bekledikten sonra Bildirici’nin işine son verdi.

Hürriyet, geçen aylarda Doğan Medya’dan Demirören Medya’ya satılmış, satışın ardından çok sayıda yöneticiyle yollar ayrılmıştı.

Son olarak gazeteden Washington temsilcisi Cansu Çamlıbel ile Hurriyet Daily News Yayın Koordinatörü Emre Kızılkaya ayrılmıştı.