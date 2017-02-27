Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haberine soruşturma

Bakırköy başsavcılığı, iktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haber nedeniyle şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlattı.

AA’nın haberine göre savcılık, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Mehmet Hakan Sağlam’ın suç duyurusunda bulunmasının ardından soruşturma başlattı.

‘Muhtıra niteliğinde’

Sağlam’ın dilekçesinde tarihin tüm dönemlerinde ‘cunta yapılanması’nın Osmanlı ve Türkiye’yi büyük sıkıntılara soktuğu ifade edildi.

‘FETÖ’ mensuplarınca yapılan darbe girşiminin yarattığı tahribat ortadayken habere konu olayın ‘cunta yapılanmalarının ordu içerisinde halen etkin ve faal olduğunu’ ortaya koyduğu belirtilen dilekçede, haberin 16 Nisan’daki referandum öncesinde hem hükümeti hem de referandum sürecini etkilemeye yönelik ‘önemli bir muhtıra’ olduğu savunuldu.

‘Cunta üyeleri’ni tespit edin

Dilekçede, haberde ‘askeri kaynaklar’ olarak adlandırılan ‘cunta yapılanması üyeleri’nin tespit edilerek, ‘Cebir şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs’ten cezalandırılmaları istendi.

Savcılık: Cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildi

Soruşturma başlatan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, şunları kaydetti: “25 Şubat 2017 tarihinde Hürriyet gazetesinde yayımlanan ‘Karargah rahatsız’ başlıklı haber içeriğinde bahsedilen karargahın hükümetin icraatlarını önlemeye yönelik bir cunta yapılanması olabileceği izlenimi edinildiğinden ve bu hususta bir şikayet dilekçesi verilmesi de nazara alınarak konu hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştır.”

Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi tartışma yarattı

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”