Hürriyet’in haberine bir tepki de Bakan Işık’tan: Siyasetin muhatabı TSK değildir

Savunma Bakanı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a yönelik eleştirilere kurum içinden gelen ‘savunma’ları manşetine taşıyan Hürriyet’i ‘isim vermeden’ eleştirdi: “TSK’yı siyasetin içine çekme çabaları, beyhude çabalardır. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir.”

Gazetede dün Ankara temsilcisi Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuyayönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de, sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Son olarak Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfı’nda konuşan Işık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 15 Temmuz darbe girişimi öncesine göre çok daha güçlü olduğunu öne sürdü: “Son günlerde büyük bir üzüntüyle ve esefle TSK’yı siyasetin içine çekme gayretlerini görüyoruz. TSK’yı siyasetin içine çekme çabaları, beyhude çabalardır. Bu siyasetin muhatabı siyasettir. Siyasetin muhatabı TSK ve onun komuta kademesi değildir. Varsa eleştiriniz, Milli Savunma Bakanı olarak ben varım. Hükümet olarak da AK Parti hükümeti var. Başkomutan olarak da Sayın Cumhurbaşkanımız var.”

“Böyle bir kurumu gündelik tartışmaların içine çekerek siyasetin içine çekmeye çalışmak, TSK’ya yapılabilecek en büyük haksızlıktır” diyen Işık, sözlerini şöyle tamamladı: “Buradan bu gayret içinde olanlara çağrım, bu işten vazgeçin. Varsa söyleyeceğiniz bir şey bana söyleyin. Bu kadar büyük başarılara ardı ardına imza atan TSK’ya haksız ve mesnetsiz eleştiriler yöneltmek, iyi niyetle izah edilebilecek bir durum kesinlikle olamaz.”