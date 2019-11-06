Hürriyet’in yayın yönetmenliğine Ahmet Hakan getirildi

Demirören Holding’in sahibi olduğu Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmenliğine köşe yazarı Ahmet Hakan getirildi. Hakan, ‘tarafsız ve bağımsız’ diye nitelediği yayın çizgisinin korunacağını söyledi.

Ahmet Hakan

Hürriyet’in Kamu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevine Ahmet Hakan Coşkun’un atanmasına Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygıyla duyurulur.”

Gazetenin başına getirilmesinin ardından, ‘Hürriyet’in tarafsız, bağımsız çizgisinin korunacağını’ söyleyen Ahmet Hakan, yeni dönemle ilgili, “Hedefimiz Hürriyet’in güçlü markasını daha da yukarıya taşımak olacak” dedi.

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Hürriyet özellikle Demirören Holding’e satılmasının ardından ‘iktidar yanlısı’ bir çizgi izlemekle eleştiriliyor.

Hürriyet’in bir önceki genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, geçen hafta 50’ye yakın muhabir ve editörün ‘eve tebligat yoluyla’ işten çıkarılmasının ardından noter aracılığıyla istifa etmişti.

Hürriyet dahil Doğan Holding’e ait gazeteler, televizyonlar ve DHA geçen, yıl Demirören Holding’e satılmıştı.