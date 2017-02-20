Hürriyet’in ekonomi yazarı Sağlam: Hiçbir seçimde bu kadar popülist karar alınmamıştı

Hürriyet gazetesinin ekonomi yazarlarından Erdal Sağlam, hükümetin son 15 yıldır olmadığı kadar çok sayıda popülist kararı son üç ayda aldığını ve bunun ekonomik istikrarı bozacağını yazdı.

Sağlam ‘Hiçbir seçimde bu kadar popülist karar alınmamıştı’ başlıklı bugünkü yazısında, turizmdeki Rusya sıkıntısını gidermek için kredilerin yapılandırma işleminin bütün kredilere genişletildiğine dikkat çekerken bankaların eski kredileri yeni açılmış gibi kar olarak yazdıklarını vurguladı: “Aynı şekilde sermaye yeterlilik rasyosu da yapılan esnetme düzenlemeleri ile artık eski anlamını yitirdi. Kamu bankaları seçim için yüklü borçlanmalar yapar oldular. Bunlar ileriye dönük sistemi olumsuz etkileyecek, yani ekonomik istikrarda dayanılan banka ayağını çürüten kararlar oldu.”

Türkiye Varlık Fonu’na da değinen Sağlam, nisan sonuna kadar alınan KDV indirimi kararının bütçede ‘ciddi delikler’ açacağını öne sürdü: “Vergi affı yapılıp, ilk kez affın da affı getirildi; af kapsamındaki vergi ve SGK ödemeleri mayıs sonuna kadar ertelendi. Bu da mayıs sonuna kadar bütçede, artacak SGK yükü dahil, ciddi gelir kayıplarına yol açacak bir karar.”

KOSGEB’in 50 bin liralık faizsiz kredi uygulamasını da hatırlatan Hürriyet yazırı, başvuruların 500 bine ulaştığını kaydetti.

‘İleride büyük sorun olabilir’

Sağlam, alınan son kararları ise şöyle aktardı: “Son olarak torba yasada çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan kredi borçlarının yeniden ertelenmesi yer alıyor. Yanı sıra 2.2 milyar TL tutan TEDAŞ’a elektrik borçlarının da yeniden yapılandırılması kapsama alındı. Bunlar da yetmedi, daha önce kamu kuruluşlarının döviz alacaklarında yılbaşı kuru uygulanacak denirken, Merkez Bankası son olarak ihracat reeskont kredilerinde de kuru yine yılbaşı kuruna sabitledi.”

Alınan kararlarla mali disiplinin yanısıra kambiyo sisteminin da bozulduğunu belirten Hürriyet yazarı, popülist kararların ekonomiye etkisinin olumsuz olacağı yorumunu yaptı: “2000 yılından önce kurulan hükümetlerin hemen hepsi, seçimler öncesinde popülist kararlar alır, bunu finanse etmek için karşılıksız para basıp enflasyonu zıplatır, ayrıca artan kamu yükleri nedeniyle dengeyi ve faizleri bozarlardı. 2000’de yapılan sınırlayıcı reformların da etkisiyle, daha sonra bu yola pek gidilmedi, AKP hükümetleri ‘popülist karar almayıp, mali istikrarı sürdürmekle’ hep övündüler. Ancak bu kez ipin ucu iyice kaçtı; bu kararların yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik istikrar üzerindeki bozucu sonuçlarını görmeye başlayacağız. Yine; oy için alınan popülist kararlar halka çok büyük fatura çıkaracak…”