Diken

Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet’i ‘basan’ AKP’li Boynukalın, hakkındaki onlarca haberi sansürletti

 

Üç yıl önce Hürriyet gazetesine saldıran grupta yer alan eski AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın, o dönem saldırıyla ilgili çıkan neredeyse tüm haberleri sansürletti.

Aynı zamanda eski AKP Gençlik Kolları başkanı Boynukalın’ın da aralarında bulunduğu AKP’liler, Eylül 2015’te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sözlerini çarpıtmakla suçlanan Hürriyet’in Bağcılar’daki binasını  basmıştı.

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Hem saldırının ayrıntıları hem Boynukalın’ın açıklamalarının yer aldığı çok sayıda habere karşı AKP’li siyasetçi yıllar sonra harekete geçti.

ODA TV’nin haberine göre Boynukalın, İstanbul Bakırköy 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurdu.

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Boynukalın, dilekçesinde aralarında Diken’in de bulunduğu çok sayıda haber sitesinin ilgili haberlerinin ve YouTube videolarının engellenmesini talep etti.

Mahkeme de haberlerin ‘kişilik haklarının ihlal ettiği’ gerekçesiyle sansürlenmesine karar verdi. Öte yandan talebin ve engelleme tarihinin aynı gün, yani 3 Temmuz 2018 olması dikkat çekti.

Haberleri engellenen siteler arasında AKP’ye yakın Akşam, A Haber, ensonhaber.com, Sabah ve haber7.com gibi mecralar da var.

Diken’in haberinde ne vardı?

Diken’in engellenen haberinin başlığı ‘Vatan sevdalı’ AKP’li Boynukalın ‘askerliği bedelli yapmış’, TSK’ya laf çarpmış.’

Cumhuriyet’ten alıntılanan haberde, Boynukalın’ın askerliğini bedelli olarak yaptığı bilgisi yer alırken Atatürk heykellerinin de yıkılmasını istediği, TSK’nın şehitlik kavramını eleştirdiği görülüyor.

‘Vatan sevdalı’ AKP’li Boynukalın ‘askerliği bedelli yapmış’, TSK’ya laf çarpmış


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