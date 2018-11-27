Hürriyet’e saldırı davası: 26 kişiye bir yıl sekiz ay hapis; 25 kişiye beraat

Üç sene önce Hürriyet gazetesine 48 saat içinde iki kez tekbirli saldırıda bulunan 26 kişi hakkında bir yıl sekiz ay hapis cezası verildi. Davada 25 sanık ise beraat etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘400 vekil’ ifadesini çarpıtmakla suçlanıp hedef gösterilen gazetenin İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki binasına iki kez taşlı sopaya saldırı düzenlenmişti.

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Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, saldırganların 6 Eylül 2015 tarihinde saat 23.05’te gazete binasına gittikleri, korkuluk demirlerini sökerek bariyerleri kırdıkları, bahçedeki aydınlatma direklerine zarar verdikleri, kamera cihazlarını kırdıkları, giriş kapısını zorlayarak bina içerisine girmek istedikleri ancak özel güvenlik ve emniyet güçleri tarafından dışarıya çıkarıldıkları belirtildi.

İddianamede, 8 Eylül 2015 tarihinde de güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği olayı protesto eden bir grubun Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’nde toplandığı anlatılarak grubun 20.30 sıralarında gazetenin yönetim binasına önüne gittiği, protestolarına burada devam ettiği anlatıldı.

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Bakırköy 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi, 26 sanık hakkında ‘nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme’ suçlarından bir yıl sekiz ay, ‘mala zarar verme’ suçundan da 2 bin lira adli para cezası verdi.

25 sanık ise beraat verdi.