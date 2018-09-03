Hürriyet yönetmeninin ‘iştahı kabardı’: Külliye, ikramda lüks otelleri sollamış

Hürriyet’in genel yayın yönetmeni Vahap Munyar, 30 Ağustos Zafer Bayramı için ‘Ak Saray’da düzenlenen resepsiyondaki ikramı köşesine taşıdı.

Munyar bugünkü yazısının, ‘Külliye’de ‘Efuli’ ve ‘Ejder’ suyu içildi’ başlıklı bölümünde, resepsiyon sırasında Cumhurbaşkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak’la yaptığı görüşmeyi yazdı.

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Başkonak, resepsiyonda sunulan içecekleri anlattı: “Ejder Meyveli Smoothie (Chia tohumu eşliğinde), Efuli (Liçi meyvesi eşliğinde), Aloevera (Starex meyvesi eşliğinde), Orman Meyveli Special, Bahçe Naneli Limonata, Taze Sıkılmış Portakal, Taze Sıkılmış Greyfurt, Taze Sıkılmış Havuç, Taze Sıkılmış Elma.”

Yiyecek ikramları ise şöyleymiş: “Pataşur içerisinde Çerkez Tavuğu, Zencefilli Somonlu Suşi, Tartalet içerisinde Antakya usulü Humus, Susamlı Levrek Simidi, Aydın usulü kuzu çöp şiş…”

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Başkonak’ın maketi göstererek “Bunu, ‘Milletin evinden ikram’ gibi bir konsept olarak düşündük…” dediğini aktaran Munyar, yazısını şöyle bitirdi: “Başkonak ve ekibi, ikramda birçok lüks oteli geride bırakacak iş çıkarıyor…”