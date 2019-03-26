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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet, Yıldırım’ın ‘İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir’ sözünü kaldırdı

Hürriyet, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın gazete yazarlarından Ertuğrul Özkök’le yaptığı söyleşide sarf ettiği “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir” sözünü internet sitesinden kaldırdı.

Fotoğraf: Medyascope

Söyleşinin gazetenin bugünkü sayısında yayınlanıp internet sitesine de konulan ilk halinde Yıldırım’ın “Bunları yapabilmek için İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir. Daha çok vergi alındıkça ülke kalkınacak, İstanbul kalkınacak. Yani hepsi birbiriyle zincirleme reaksiyon gibi” dediği yazılmıştı.

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Ancak Hürriyet’in internet sitesindeki metinde bu ifade daha sonra şöyle değiştirildi: “Türkiye’deki vergilerin yüzde 49’unu toplayan İstanbul, bu vergilerden yüzde 10’un altında pay alıyor. İstanbul’un toplanan vergiden aldığı gelir payının artması lazım.”

Binali Yıldırım’ın iletişim ofisi de Twitter üzerinden konuya ilişkin şöyle bir açıklama yaptı: “Hürriyet Gazetesi’nde 26 Mart 2019 tarihinde yayınlanan söyleşimiz farklı aktarılmıştır. Doğru ifade şu şekildedir:Türkiye’de ödenen vergilerin %49’u İstanbul’da toplanırken; İstanbul bu gelirden %10 pay almaktadır. İstanbul’un vergiden aldığı pay artmalıdır. Kamuoyuna duyurulur.”

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