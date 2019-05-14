Hürriyet: Yeneroğlu istifa etti; Yeneroğlu: Doğru değil

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat bugünkü köşesinde AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu’nun tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçeyi parti yetkililerine verdiğini öne sürdü. Yeneroğlu ise istifa ettiğini yalanlayıp Fırat’ı etik dışı davranmak ve sözlerini çarpıtmakla suçladı.

Yazısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 10 Mayıs’taki “Partimizin içinden arkadaşlarımızın, hele ki parti yönetiminden arkadaşlarımızın yaptığı paylaşımları anlayamıyorum. Madem böyle düşünüyorlarsa arzu eden isterse gidebilir” cümlesiyle başlayan Fırat, Yeneroğlu partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini içeren yazıyı Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir’e verdi.

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Fırat, Yeneroğlu’nun dilekçeyi verirken “Sayın cumhurbaşkanı benimle görüşmek istemeyebilir. İstediği zaman bu dilekçeyi işleme koyabilir. İsterse milletvekilliğinden de istifa ederim” dediğini de aktardı.

Fırat, Yeneroğlu’yla görüşmesini de paylaştı. Sözlerine “Keyfim yerinde değil, hiçbir siyasi hesap içinde değilim” diye başlayan Yeneroğlu şöyle devam etmiş: “Ben bugüne kadar eleştiri ve endişelerimi cumhurbaşkanıyla hep paylaştım. Ancak toplum gün geçtikçe kutuplaşıyor. Benim gibi düşünmeyen, yaşamayan, bakmayan insanların da huzurlu olmasını istiyorum çünkü onların huzuru da benim huzurum. Ben kimse ile beraber hareket etmiyorum. Çocuklarımızın yüzüne bakabilmek istiyorum.”

Yeneroğlu yalanladı

Yeneroğlu ise Twitter hesabından yaptığı açıklamayla istifa ettiğini yalanlarken Fırat’ı etik dışı davranmak ve sözlerini çarpıtmakla suçladı.

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AKP’li vekil şunları kaydetti: “İstifa ettiğim haberi doğru değil. Hande hanım maalesef off the record bir görüşmeyi teyit bile ettirmeden, hatalı bir biçimde düşük cümlelerle vermiş. Ben kendilerine, ‘kamuoyu üzerinden bir mesaja gerek olmadığını, Sn Cumhurbaşkanımızın şahsımla ilgili bir güvensizliği durumunda bana doğrudan iletebileceğini ve istifamı istemesi durumunda istifamı verebileceğimi, kendisine şimdiye kadar hiçbir zaman saygıda kusur etmediğim gibi bundan sonra da etmeyeceğimi’ belirttim. Bunun ötesinde tüm spekülasyonlar gerçek dışı. Ben Ak Partiliyim.”