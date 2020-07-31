Hürriyet yazarının iddiası: Muharrem İnce 15 Eylül’de parti kuruyor

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, CHP’li Muharrem İnce’nin eylül ayında yeni partisini ilan edeceğini öne sürdü.

İnce, 2018’de CHP’nin cumhurbaşkanı adayıydı. (Fotoğraf: Reuters)

Bayer, bugünkü yazısında, İnce’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkan seçildiği CHP kurultayı sonrası, arkadaşlarıyla durum değerlendirmesi yaptığını dile getirdi.

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Kılıçdaroğlu, genel başkan olmasının ardından Parti Meclisi’nde (PM) de ezici bir üstünlük elde etmişti.

Hürriyet yazarı, ‘İnce’ye yakın bir ismin’ partinin 15 Eylül’de açıklanacağını, bunun da Hakkari’de ilan edileceğini söylediğini kaydetti.

‘İlk ankette yüzde 12.4 çıktı’

Bayer’e göre, İnce’ye yakın kaynak şunları söyledi: “(Nasıl bir parti) Atatürkçü, laik, ortanın solu, milli değerlere bağlı bir parti… CHP’nin yapamadıklarını yapacak bir parti… Üç-beş oy için kendi ideolojisinden ödün vermeyen Atatürkçü bir parti… (Halkın talebi konusunda bir çalışma var mı?) Halktan bir talep gelmeseydi, böyle bir çalışma yapılmazdı. Yapıldı ki ilk ankette oy oranı 12.4 çıktı. O nedenle Hakkâri’den Edirne’ye herkesle kucaklaşacaklarını söylüyor Sayın İnce.”