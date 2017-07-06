Hürriyet yazarının bu fotoğrafa itirazı var: Genç futbolcuların tıraş edilmesi dünyanın en saçma geleneği

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Galatasaray’da bir gelenek halini alan A takıma çıkan futbolcuların saçlarının ‘ağabeyleri’ tarafından tıraş edilmesi için “Dünyanın gelmiş geçmiş en saçma geleneği” dedi.

‘Aynılaştırıyorsunuz’

‘Saçı değil ruhu tıraş edilen adamlar’ başlıklı yazısında, Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya’nın dört genç futbolcuyu ‘tıraş ettiği’ görüntülerin ‘canını sıktığını’ dile getiren Meleke, şöyle devam etti: “Söz konusu tıraş sonucu da ortaya birbirinin aynı dört tane kel adam kalıyor. Bu aptal fotoğrafta gördüğüm dünyanın gelmiş geçmiş en saçma geleneğinin bin tane handikabı olduğunu yıllardır anlatmaya çalışıyorum bu sütunda: Birincisi, bu çocukları kalabalıktan ayrışmaya en çok ihtiyaçları olduğu dönemde sıfır numara saçla aynılaştırıyorsunuz.”

Reklam

‘Özgüveni zedeliyor’

Saçları sıfır numaraya vurulan genç futbolcuların özgüveninin zedelendiğini savunan Hürriyet yazarına göre bu gelenek ‘Türk futbolunun en büyük yaralarından biri’ diye tanımladığı ‘ağabey-kardeş’ müessesesini de güçlendiriyor.

‘Bu ilkel fotoğrafı görünce daha iyi anlıyorsunuz’

“Bu ilkel saç tıraşı fotoğrafını görünce, an itibariyle Süper Lig’in, neden UEFA üyesi 54 lig içinde en yaşlı ikinci turnuva olduğunu daha iyi anlayabiliyorsunuz” diyen Meleke, Hollanda’nın 24, Belçika’nın 24,6, Almanya’nın 24,9, Fransa’nın 25,4, tecrübeyle eş anlamlı İtalya’nın bile 25,8’e kadar çektiği yaş ortalamasının Türkiye’de son transferlerle 26,9’a çıktığına dikkat çekti.