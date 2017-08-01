Hürriyet yazarından Terim’e ‘tazminat’ çağrısı: Size yakışan almamak ya da bağışlamak 

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Türkiye futbol direktörlüğü görevi son bulan Fatih Terim’in kendisine ödenecek tazminatı almaması ya da federasyonun altyapı ve engelli organizasyonuna bağışlaması gerektiğini savundu.

Terim’in görevi, Alaçatı’da bir restoranda kavgaya karışması ve milli kaleci Rüştü Reçber’le girdiği tartışmanın ardından son bulmuştu.

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Bir yıllık sözleşmesinin karşılığı olarak 4 milyon 671 bin 472 avro (yaklaşık 20 milyon lira) tutan tazminatı hakkındaki tartışmalar üzerine bir açıklama yapan Terim, ayrılık kararının kendisine ait olmadığını, federasyonun görevine son verdiğini söylemişti.

‘Türk futbolunda bir antrenöre ödenen en yüksek maaşlardan biri’

‘O tazminatı bağışla Hocam’ başlıklı yazısında, Terim’e dört yıl boyunca Türk futbolunda bir antrenöre ödenen en yüksek maaşlardan birinin ödendiğine dikkat çeken Meleke, federasyonun bu miktarı kendi gelirleriyle karşılayacak ekonomik güce sahip olduğunu ifade etti.

Buna karşın federasyonun ’81 vilayete futbolu götürmek, Hakkarili-Şırnaklı-Sinoplu çocuğa formayla-topla spor yaptırmak, bedensel engelliyi oyuna katmak’ gibi hayati ödevleri olduğunu vurgulayan Hürriyet yazarı şöyle devam etti: “Sizin yıllık bütçenizde sadece personel gideriniz 32 milyon, büro gideriniz 24 milyonsa, engelli futbolu gideriniz 1 milyon 417 bin lira olmamalı! İki gün önce olimpiyat şampiyonu olan işitme engelli futboluna 2016-17’de harcanan para, yalnızca 351 bin lirada kalmamalı. İşte o ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkı’nın konuşulabileceği nokta da burası.”

‘Dört senenin muhasebesini iyi yapmak gerek’

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu, Gökhan Töre ve Ömer Toprak arasındaki ‘silahlı’ olayın Almanya’da, EURO 2016’daki prim krizinin ise İspanya’da yaşanması halinde ortada ne federasyon ne de hoca kalmayacağını savunan Meleke “O yüzden bugün TFF’den milyonlarca Euro’yu talep etmeden önce, o 4 senenin muhasebesini de iyi yapmak gerek” diye yazdı.

‘Size yakışan o tazminatı almamak ya da bağışlamak’

Meleke, yazısının sonunda Terim’e şöyle seslendi: “Sayın Terim, bence size yakışan o tazminatı almamak, ya da alıp tamamını, TFF’nin altyapı ve engelli organizasyonuna bağışlamaktır. Yetenekli ve sağlam sporculara 25 yıl hizmet ettiniz. Bu tazminat yoluyla bir 25 yıl da, yeteneği ve sağlığı kısıtlı sporculara yapmalısınız bu hizmeti.”