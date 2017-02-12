Hürriyet yazarından Halil Umut Meler’e ‘teşekkür’: Kavga değil futbol istiyorsanız daha fazla kart gösterilmeli

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, 1-1 beraberlikle sonuçlanan Bursaspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’in yanlış penaltı kararlarına karşın iyi bir yönetim gösterdiğini savundu.

‘Son yıllarda gördüğüm en doğru kart uygulaması’

‘Daha çok kart gösterilmeli’ başlıklı yazısında, “Temposu yüksek bir maç izlediysek bunun için Umut Meler’e teşekkür etmemiz gerek” diyen Meleke, şöyle devam etti: “İki penaltı kararı da bence yanlış. Sivok’un kolu doğal pozisyonda, Kjaer’inki de vücuduna bitişik. Ancak inandığını çalan, güven telkin eden bir hakem bence Meler. Muhtemelen kartlar hususunda eleştirilecek, ancak benim son yıllarda gördüğüm en doğru kart uygulamasıydı belki de dünkü maç.”

‘Bu işte bir yanlışlık var’

Dünkü maçın sadece ilk yarısında 20 faul yapıldığına dikkat çeken Hürriyet yazarı, “Kavga değil futbol istiyorsanız daha fazla kart gösterilmeli bu ligde. Premier Lig’de 4,5 faul başına bir kart çıkarken, Türkiye’de bir kart için 7 faul gerekiyorsa bu işte bir yanlışlık vardır zaten” ifadelerini kullandı.