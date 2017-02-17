Hürriyet yazarı Uğur Meleke ‘anlayamadı’: Spor ahlakı tartışmalı Emenike’nin üç ay sonra sahaya çıkmasındaki sır ne?

Hürriyet yazarı Uğur Meleke, Fenerbahçe’nin Krasnodar’a deplasmanda 1-0 mağlup olduğu Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında teknik direktör Dirk Advocaat’ın Nijeryalı oyuncu Emmanuel Emenike’ye ilk 11’de görev vermesini eleştirdi.

‘Anlamakta güçlük çekiyorum’

‘Advocaat’ı anlayamıyorum’ başlıklı yazısında, sarı-lacivertlilerin 4’üncü dakikada yediği gol öncesi Krasnodar’ın stoperi Martynovich topu rakip ceza alanına kadar taşırken Emenike’nin pozisyonu elleri belinde izlediğini belirten Meleke, şöyle devam etti: “İlk yarıda 4 hücum Emenike’de ölüyor. 17’de Mehmet’in kazandığı top, ilk yarının Fenerbahçe adına en kritik anı. O topu da Emenike kaybediyor. Advocaat’ı anlamakta güçlük çekiyorum doğrusu. İş disiplini olmayan, arkadaşına saygı duymayan, hatta spor ahlakı tartışmalı Emenike’nin 3 ay sonra sahaya çıkmasındaki sır ne?”