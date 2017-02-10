Hürriyet yazarı ‘Tottenham şeffaflığı’ istedi: Soyunma odası koridorlarından da canlı yayın yapılsın

Hürriyet yazarı Kenan Başaran, gergin bir atmosferde geçen Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ardından soyunma odası koridorlarında yaşandığı öne sürülen olaylarla ilgili tartışmalar üzerine, yayıncı kuruluşun koridorlardan da canlı yayın yapmasını önerdi.

‘Bazen kulüpler bile gazetecilerden daha objektif olabiliyor’

‘Tottenham koridoru istiyoruz’ başlıklı yazısında, soyunma odası koridorlarına gazetecilerin giremediğini hatırlatan Başaran, şöyle devam etti: “F.Bahçe’nin gözünden Caner Erkin, koridorda önünden geçen herkese küfür etmiş. Beşiktaş’ın gözünden bakarsanız Caner Erkin, eski arkadaşlarına Van Persie için sitem etmiş. Gazeteciler, ‘duydukları’ bu bilgileri gazete ve TV’lere ‘iddia’ diye geçerken, sosyal medyada nedense ‘gittim, gördüm, geldim’ tanıklığıyla anlatıyor! Bazen kulüpler bile daha objektif olabiliyor!”

‘Bizim koridorlara da Tottenham şeffaflığı gelsin’

Hakem tartışmalarına çare olarak gösterilen video hakem sistemine atıf yapan Başaran, “Madem hakem ve kendi gözümüze güvenmiyoruz o halde kulüplerin, gözlemcilerin veya temsilcilerin gözüne de güvenmeyelim. Sahaya istediğimiz video hakemi koridorlara da koyalım. Beinsport, koridorlardan da canlı yayın yapsın. Tottenham, yeni stadına koridor manzaralı özel bir tribün yaptı. Bizim koridorlara da Tottenham şeffaflığı gelsin” diye yazdı.