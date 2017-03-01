Hürriyet yazarı Selvi, ‘sessiz kalmadı’: Şerefin ne olduğunu Bahçeli’den öğrenecek değilim

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, kendisine ‘bölücü’, ‘Türkiye düşmanı’, ‘şuursuz’ ve ‘kalem ve kılıç artığı’ diye seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye dava açacağını söyledi.

Bahçeli’den Selvi’ye ağır hakaretler

Selvi, 22 Şubat tarihli yazısında, iki parti arasındaki ‘referandum mutabakatı’na dikkat çekip Başbakan Yıldırım’ın ‘Bozkurt’ işareti yapmasına ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı: “AK Parti ile MHP’nin yakınlaşmasını bekliyordum da doğrusu bu kadarını beklemiyordum. Yakında AK Parti ve MHP, bayraklarıyla ortak miting yaparsa şaşırmam. AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP ile mesafesinde dikkatli olması lazım.”

Bunun üzerine Bahçeli, grup toplantısında gazeteci Selvi’ye de ağır hakaretler ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Doğan medyasının bu Selvi’si diyor ki, ‘MHP iki ucu keskin bıçak. Kürtlerden iki oy alan parti var; biri HDP, diğeri AK Parti’dir. AK Parti önemli oranda Kürt seçmene sahip olduğu için MHP’ye karşı mesafeli olması lazım’ Bu zatın şuursuz sözleri bizim için ufacık kalmaya mecburdur.”

“MHP’yi Kürt kardeşlerimizin karşısında gösteren her kim varsa hem bölücü hem de Türkiye düşmanıdır. Bu kalem ve kılıç artığı şahsın MHP’ye menfi tutumu bellidir, ama AKP’ye dost mu hasım mıdır? Türk-Kürt arasına nifak sokan ya şerefsizdir, ya teröristtir, ya da zulmün oyuncağıdır. Kandil’den sufle alanlar MHP’ye Kürt karşıtlığı elbisesi giydirmeye çalışanlar yatacak yeri olmayan günahkarlardır. Bu devlette herkese yer vardır.”

‘Yargıda hesaplaşacağım’

Bahçeli’ye bugünkü köşesinde yanıt veren Selvi, kendisine ağır hakaretlerde bulunan Bahçeli’ye sessiz kalmayacağını belirterek, söz konusu ifadeleri yargıya taşıyacağını söyledi: “MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile yüce Türk adaletinin önünde hesaplaşacağım.”

Bahçeli’nin rahatsız olduğunu dile getirdiği ifadeleri köşesinde hatırlatan Selvi, “Bu bir siyasi analiz. Bunda rahatsız olacak ve hakaretamiz bir dil kullanmayı gerektirecek ne var?” dedi.

‘Kem söz sahibine aittir’

Değerlendirmesi yanlış olsa dahi bunun Bahçeli’ye hakaret etme hakkı tanımayacağını yazan Selvi, Bahçeli’nin 2015 yılında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylemiş olduklarını ‘hatırlatarak,’ “Erdoğan’a yönelik olarak, utanç duyduğum için burada tekrarlamadığım ifadelerinize ise tepki göstermiş, ‘Küfürname’ olarak nitelendirmiştim. Bugün de Sayın Bahçeli’nin kendime yakıştıramadığım ifadeleri için, ‘Kem söz sahibine aittir’ diyorum” dedi.

‘Şerefim üzerine kimseye söz söyletmem’

Selvi, Bahçeli’ye yanıtını, “Şerefin ne olduğunu Sayın Bahçeli’den öğrenecek değilim. Ben şerefli bir adamım. Bedeli ne olursa olsun şerefim üzerine kimseye söz söyletmem. MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile şahsımı hedef gösteren açıklaması ve yaptığı hakaretler için yüce Türk adaleti önünde hesaplaşacağım” diye sonlandırdı.