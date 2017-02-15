Hürriyet yazarı Selvi: Evet rüzgarı tersine döndü, İstanbul ve Ankara’da düşüş var

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, son iki haftada yaşanan gelişmelerin ardından ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen anayasa değişikliğine ilişkin referandumda ‘Evet’ oylarının düşmeye başladığını yazdı.

Bugünkü köşesinde AKP’nin yaptırdığı anketleri aktaran Selvi, ‘Evet’ oyu için yüzde 51 ile 54 arasında oranların bulunduğunu ancak oranın yüzde 55’i hiç geçmediğini belirtti.

Anketlerde ‘Evet’ oyları ile AKP oylarının neredeyse aynı göründüğünü kaydeden Selvi, “Son anketlerde AK Parti’nin oyu yüzde 54.4 olarak görünüyor. Referandumda AK Parti seçmeninin içinde ikna edilmesi gerekenlerin oranı yüzde 5 olarak çıkıyor. 7 Haziran seçimi ile 1 Kasım arasındaki farka bakıp bu oran yüzde 9 olarak hesaplanmıştı ama son ölçümlerde yüzde 5’e gerilediği görülüyor” diye yazdı.

AKP kulislerinde MHP tabanından yüzde 60 oranında ‘Evet’ diyeceği beklentisinin hakim olduğunu belirten Selvi, HDP’li seçmenlerden ‘Evet’e yüzde 2 oranında katkı beklendiğini ifade etti.

‘Otoriterleşme algısını artıran eylemler, ‘Evet’i düşürdü’

Selvi, ‘Evet’ kampanyasında özellikle İstanbul ve Ankara’da son iki haftada ‘Evet’ açısından gerileme yaşandığını belirterek, “İlk defa rüzgârın tersine dönmeye başladığı söyleniyor. Bu oranın yüzde yarım mı, yoksa 1 mi olduğu belli değil. Ama parti yönetimi çok az bir oran olsa dahi bu durumu önemsiyor” dedi.

Selvi, bunun sebeplerini ‘otoriterleşme’ algısını artıran eylemler diye niteleyerek, şöyle sıraladı: “Hayır’ diyenlerin PKK, DAEŞ ve FETÖ’cü olarak gösterilmesi, KHK’larla akademisyenlerin ihracı, Varlık Fonu tartışmaları, Meral Akşener’in Çanakkale’de konuşturulmaması.”