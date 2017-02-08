Hürriyet yazarı Selvi kulisten aktardı: ‘Hayır’ çıkarsa erken seçim ‘kaçınılmaz’

Hürriyet’in iktidara yakınlığıyla bilinen yazarı Abdülkadir Selvi, referandum süreci ve sonrasına dair AKP kulislerinden aldığı bilgileri paylaştı.

Selvi, ‘AK Parti nasıl bir kampanya yürütecek?’ başlıklı bugünkü yazısında, AKP’nin referandum hazırlıkları, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sürece bakışı ve sandıktan çıkacak sonuca göre yürütülmesi tasarlanan politikaya dair teşkilat kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

En kuvvetli ihtimal 16 Nisan

Erdoğan’ın beklettiği anayasa değişikliğini en geç cuma günü onaylayacağını yazan Selvi, referandum tarihi için en kuvvetli ihtimalin 16 Nisan olduğunu öne sürdü.

Referandum kampanyasıyla ilgili takvim oluşturulurken, Erdoğan’ın “Meydanlara ne zaman çıkıyoruz” dediğini aktaran Selvi, AKP’nin önceki seçimlerde de yer alan isimlerin bulunduğu bir strateji heyetiyle hazırlıklara başladığını kaydetti.

Selvi şöyle devam etti: “Çok ciddi çalışıyorlar, ikna edilmesi gereken grupların üzerinde duruluyor: ‘AK Parti’de ikna edilmesi gereken yüzde 9’luk bir kesim’, ’18 yaş düzenlemesine rağmen ‘Evet’e mesafeli duran gençler’, ‘Kürt oyları’, ‘FETÖ’cü olmadığı halde yakın çevresinde FETÖ operasyonlarından olumsuz etkilenenler’.”

‘Referanduma kadar kabine değişikliği beklenmiyor’

‘Evet’ kampanyasında ‘Yeni Türkiye’ vurgusunun yer almasına sıcak bakılmadığnı belirten Selvi, “Genel eğilim, negatif kampanya yürütülmesi yönünde. Referandumda ‘Hayır’ çıktığı takdirde Türkiye’nin maruz kalacağı sonuçlara dikkat çekme eğilimi ağır basıyor. Referanduma kadar kabine değişikliği beklenmiyor. Ancak referandumdan sonra bir kabine değişikliği kaçınılmaz görünüyor. Tabii referandumda çıkacak sonuç siyaseti yeniden dizayn edecek” diye yazdı.

Referandumdan ‘Hayır’ çıkması halinde, erken seçimin ‘kaçınılmaz’ olduğunu söyleyen Hürriyet yazarı, ‘Evet’ çıktığı takdirde ise kabine değişikliği beklendiğini aktardı.