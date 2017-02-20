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Hürriyet yazarı Selvi: ABD, YPG’nin Rakka’ya doğudan girmesini önerdi; Türkiye reddetti

 

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford görüşmesinde ABD’nin, YPG’nin Rakka’ya doğudan girmesini önerdiğini, Türkiye’nin ise bunu reddettiğini yazdı.

Fotoğraf: Reuters

Selvi, köşesinde, İncirlik Üssü’ndeki görüşmenin ayrıntılarını kaleme aldı. Türkiye’nin Rakka planının henüz taslak halinde olduğunu belirten Selvi, ABD’nin operasyonu birlikte yapmaya karar vermesi halinde planın da son şeklinin ‘beraber’ verileceğini vurguladı: “Akçakale-Tel Abyad’dan geçen 54 kilometre uzunluğunda, 1 kilometre genişliğinde, yol güvenliği garanti altına alınmış bir hat öngörülüyor.”

Taslak plandan da ayrıntılar veren Selvi, Türkiye ve ABD’nin Rakka’nın geri alınması operasyonuna hava desteği sağlayacağını kaydetti. Selvi, bunun yanı sıra Türkiye’nin Rakka operasyonun kara gücü için ana omurgasını YPG’nin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri arasından seçilmiş yerel Arap unsurların kullanılmasını istediğini de kaleme aldı.

ABD önerisi reddedildi

“Rakka operasyonunun püf noktasını YPG’nin durumu oluşturuyor” diyen Selvi, ABD’nin YPG önerisini ise şöyle anlattı: “YPG konusu kırmızı çizgimiz. Ama ABD’nin uzun süredir yatırım yaptığı YPG konusundaki ısrarı bitmiş değil. İncirlik’teki görüşmede de rahatsız edici bir öneri getiriyorlar. YPG, Rakka’ya Koalisyon’dan bağımsız olarak doğudan girsin, ÖSO birlikleri ise kuzeyden güneye doğru ilerlesin. Türkiye YPG seçeneğini kesin bir dille reddediyor. Rakka operasyonunun planlama boyutu devam ediyor ama asıl önemli olan irade. ABD bizimle mi yapacak, yoksa PYD-YPG ile mi?”

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