Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek’in CNN Türk’teki yorumculuk görevi son buldu

İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun programında mikrofonu alan kadın izleyici “Dünyaya kadın olarak ama bayanlardan hoşlanıyorum. Bunun tedavisi var mı” diye sordu. Bunun ‘psikolojik bir durum’ olduğunu öne süren Hatipoğlu, “Seni kınamıyoruz ama kendine hakim ol, inancına teslim ol” diye yanıt verdi.