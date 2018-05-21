Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek’in CNN Türk’teki yorumculuk görevi son buldu

CNN Türk’teki Parametre programında yorumculuk yapan Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek’in programdaki görevi son buldu.
Zeyrek, geçen günlerde işine son verilen Ebru Baki’nin sunduğu programda uzun yıllardır yorumculuk yapıyordu.
Hürriyet yazarı, yorumculuk görevinin son bulduğunu Twitter hesabından duyurdu.
Doğan Holding’in dev medya grubu, geçen günlerde resmen iktidara yakın Demirören Holding’e devredilmişti. Resmi devrin ardından grupta büyük tenkisat dalgası başlatılmıştı.
Şimdiye dek CNN Türk’ten ekonomi müdürü Ebru Baki, haber merkezi yöneticisi Ali Obuz, editör Alişer Delek, ‘Afiş’ programının sunucucu Aslı Öymen, ‘cnnturk.com.tr’ yayın yönetmeni Umut Alphan, haber programları müdürü Cansel Poyraz, sunucu Duygu Demirdağ, ‘Güne Merhaba’ programının sunucusu Gülay Özdem ve ‘Günlük’ programını sunan Saynur Tezel işten çıkarılmıştı.
Kanal D’de ise daire başkanı ve ana haber sunucusu Ahmet Hakan, program direktörü Özgül Apaçe, ‘Günaydın Türkiye’ programının sunucusu Murat Güloğlu ve genel yayın yönetmeni Süleyman Sarılar’ın görevine son verilmişti.