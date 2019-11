Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti

View this post on Instagram

Hepinize nefis bir Pazar olsun🔥🔥🔥Enerjik ve iyiliklerle doluuuu🥰27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağımmm💪Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün @ceydadvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım✌️💫 …. …. Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun… Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu… Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. ..Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti… Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.🌿 … … Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz??? Var mısınız??? Bu yola benimle çıkar mısınız :)))))) ❤️

