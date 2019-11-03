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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, gazetedeki büyük tenkisat dalgasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Ayşe Arman. (Fotoğraf: DHA)

Instagram hesabından açıklama yayınlayan Arman, röportajlarını artık sosyal medya hesabından paylaşacağını belirterek “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam…” dedi.

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Arman, Hürriyet’te 27 yıldır çalıştığını, güzel günlerinin olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti… Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi feshettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.”

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Hepinize nefis bir Pazar olsun🔥🔥🔥Enerjik ve iyiliklerle doluuuu🥰27 yıldır Pazar röportajları yapıyorum. Artık gazeteden değil, buradan paylaşacağımmm💪Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam… Bugün @ceydadvenci röportajı var. Birazdan profildeki linkten okuyabilirsiniz. Gün içinde de Ceyda postları paylaşacağım✌️💫 …. …. Tabii ki üzgünüm… 27 yıl, Ömer’le ilişkimden uzun… Resmen bir ömür… Çok güzel günlerim oldu… Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. ..Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti… Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi fesettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.🌿 … … Şimdi yola devam. Buradan, çekimler, röportajlar, ne bileyim canımız ne isterse yaparız, hiç olmadığı kadar özgür… Ne dersiniz??? Var mısınız??? Bu yola benimle çıkar mısınız :)))))) ❤️

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Geçen yıl Hürriyet dahil çok sayıda basın kuruluşunu Doğan Holding’den satın alan Demirören Holding, geçen hafta gazeteden aralarında yöneticilerin de bulunduğu 50 kadar yazar ve editörü önceden haber vermeden işten atmıştı.

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