Hürriyet yazarı Ayşe Arman istifa etti

Hürriyet yazarı Ayşe Arman, gazetedeki büyük tenkisat dalgasının ardından istifa ettiğini duyurdu.

Ayşe Arman. (Fotoğraf: DHA)

Instagram hesabından açıklama yayınlayan Arman, röportajlarını artık sosyal medya hesabından paylaşacağını belirterek “Hürriyet bitti, sevdiğim işi yapmaya devam…” dedi.

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Arman, Hürriyet’te 27 yıldır çalıştığını, güzel günlerinin olduğunu ifade ederek şunları kaydetti: “Hürriyet’te doğdum ama yaşamaya devam edemeyeceğimi görüyorum. Yasımı kendi içimde yaşıyordum, ama o kadar çok soran oldu ki, paylaşmam icap etti… Peki o zaman: Geçen hafta, buradaki Türk konsolosluğundaki noter aracılığıyla aramızdaki sözleşmeyi feshettiğimi bildiren bir ihtarname yolladım. İstifa ettim yani.”

Geçen yıl Hürriyet dahil çok sayıda basın kuruluşunu Doğan Holding’den satın alan Demirören Holding, geçen hafta gazeteden aralarında yöneticilerin de bulunduğu 50 kadar yazar ve editörü önceden haber vermeden işten atmıştı.