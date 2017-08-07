Hürriyet okur temsilcisinden yazar Semercioğlu’na: Kolçak’la ilgili ‘uyuşturucu yalanını’ tedavüle soktu

Hürriyet gazetesi okur temsilcisi Faruk Bildirici, müzisyen Harun Kolçak’ın ölümünün ardından tartışılan bir yazı yazan gazetenin yazarı Cengiz Semercioğlu’nu eleştirdi:

Semercioğlu, Kolçak’ın ölümünün ardından ‘Hayattayken yazılanlar ölünce karartılıyor…’ yazısında “Türk basını sözleşmişçesine Harun Kolçak’la ilgili tek bir şeyden bahsetmedi: Bir dönem alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğünden. Bizde kaybettiğimiz bir ismin ardından bu konuları konuşmak saygısızlık olarak algılanıyor. Oysa Batı medyası, kaybedilen bir sanatçının kariyerinden bahsederken her şeyi ‘dan dan’ yazıyor” demiş, Hürriyet yazarının sözleri epey tartışılmıştı.

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‘Anısını lekelememek kırmızı çizgi olmalı’

Bildirici ‘Ölen ünlünün ardından’ yazısına şöyle başladı: “Bir kere ‘Batı medyası’ denilen yer, bütün medya kuruluşları ve gazetecilerin her zaman ilkelere uygun davrandığı öyle homojen bir yer değil. Doğru, orada bazı gazetelerde ‘dedikodular bile dan dan yazılır’ ama bazı gazetelerde ise ‘obituary’ (ölen kişinin ardından yazılan kısa biyografi) yazımı, hassasiyeti nedeniyle uzman gazetecilere bırakılır. Bir yöntem sırf ‘Batı medyası’nda bazıları uyguluyor diye savunulamaz. Zaten ünlü iletişim kuramcıları, Doğu medyasındaki yanlışların birçoğunun kaynağının Batı medyası olduğunu söyler.”

Semercioğlu’nun yaşamını yitiren ünlü kişilerle ilgili bütün bilgilerin okurlara verilmesi gerektiği noktasında haklı olduğunu belirten Bildirici, “Bütün mesele bunu nasıl yapacağımız. Temel ölçü, ölen kişiyle ilgili bilginin bilinmesinde kamu yararı bulunması ve biyografinin tamamlayıcı unsuru olup olmadığı. Bu bilgileri yazarken hayatta olmayan kişinin anısını lekelememek ve yakınlarını haksız yere üzmemek kırmızı çizgimiz olmalıdır” diye yazdı.

‘Alkol bağımlısıydım artık bıraktım’ demiş’

Hürriyet yazarının Kolçak’ın ‘bir dönem alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğünün yazılmadığı’nı savunurken yeterince araştırıp araştırmadığını ‘sorgulayan’ okur temsilcisi, şöyle devam etti: “Çünkü Semercioğlu’nun bu iddiasını Kolçak’ın doktoru Prof. Dr. Özkan Pektaş ve babası Eşref Kolçak yalanladı. ‘Harun Kolçak’ın hiçbir zaman uyuşturucu tedavisi görmediğini’ açıklarken, sadece alkol tedavisi gördüğünü söylediler. Ben de araştırdım. Harun Kolçak’ın uyuşturucu tedavisi gördüğü şayiası, 25 Ocak 1998’de Hürriyet’te ortaya atılmış. Başka gazetelerde de yazıldı mı bilemiyorum. Aslında Harun Kolçak o zaman da uyuşturucu konusunu yalanlamış, ‘Alkol bağımlısıydım artık bıraktım’ demiş. Hatta 2010 yılında Kanaltürk’teki bir programda yine tekrarlamış bu sözlerini. Ama o haber düzeltilmediği gibi, Semercioğlu yazısında yeniden tedavüle sokmuş oldu. Doktoru ve babasının açıklamasından sonra da bu hatayı düzeltmedi.”

‘Tartışma yanlış’

Ölenlerin ardından nasıl yazmak gerektiğini bir kişi üzerinden tartışmaya açmanın ‘yanlış’ olduğunu savunan Bildirici, sözlerini “Bu üslubun Harun Kolçak’ın yakınlarını ve hayranlarını üzeceğini hesaba katmak gerekirdi. Yanlış bilgilerle insanların anısını lekelememeliyiz.”