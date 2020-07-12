Hürriyet, ‘İBB’nin metroya ayırdığı paraya haciz’ haberini sitesinden kaldırdı

Hürriyet gazetesi, bir şirketin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) metro projesinde kullanılmak üzere bankada duran parasını hacizle aldığı yönündeki haberi sitesinden sildi.

Hürriyet gazetesinde bugün yayınlanan imzasız haberde, MET-GÜN İnşaat şirketinin Ocak 2018-Mart 2019 tarihlerinde yaptığı asfaltlama işi nedeniyle oluşan borcu için İBB’nin banka hesabına haciz koydurduğu belirtilmişti.

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Haberde, 530 milyon lirası metro projesi için alınan döviz cinsi kredi olmak üzere toplamda 565 milyon liranın İBB kasasından şirkete aktarıldığı bilgisi de yer almıştı.

Haber, Hürriyet’in internet sitesinde bugün sabah saatlerinden itibaren ‘İBB’nin uzun yıllardır asfalt işlerini yapan şirket haciz kararı aldırdı, metro parası asfalt borcuna gitti’ başlığıyla yayınlanıyordu.

Ancak habere öğleden sonra ulaşılamadı. Haberi okumak için ilgili linke tıklayanlar ‘404’ hatası ve ‘sayfa bulunamadı‘ uyarısıyla karşılaştı.

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Söz konusu haber, gazetenin bugünkü basılı nüshasının ilk sayfasında da ‘Metronun parası hacze gitti’ başlığıyla yayınlandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKP döneminde temeli atılan ancak kaynak bulunamayışı nedeniyle yarım kalan metro hatları için Avrupa’dan bazı bankalardan döviz kredisi almış, inşaatı yeniden başlatmıştı.