Hürriyet fotomuhabiri Muhsin Akgün’den okur temsilcisine: Yalancı, ya özür dile ya belge yayınla

Hürriyet gazetesi fotomuhabiri Muhsin Akgün, okur temcilcisinin kendisi hakkında yazdığı eleştirel yazıya yanıt verdi: “Yalancı, ya özür dile ya belge yayınla.”

Hürriyet Okur Temsilcisi Faruk Bildirici, 3 Temmuz’daki ‘Asmalımescit’teki stüdyo’ başlıklı yazısında, gazetenin fotomuhabirleri Muhsin Akgün ile Emre Yunusoğlu’nu eleştirmişti.

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Bildirici, Akgün’ün kişisel internet sayfasında İKSV, yayınevleri, yapım ve menajerlik şirketlerinin de aralarında olduğu 16 vakıf, şirket ve kurumda ‘halen çalıştığını’ belirttiğini aktarıp şunları yazmıştı: “Ertuğrul Özkök’ün köşesinde 18 Mart 2017’de yayınlanan Ferzan Özpetek-Tuba Büyüküstün fotoğrafına ‘Milliyet Sanat’ imzası konulmuş; Milliyet Sanat da bu fotoğraf için Hürriyet’e 75 dolarlık fatura çıkarmıştı. Ama Milliyet Sanat için o fotoğrafı çeken Muhsin Akgün’dü. Sonuçta Hürriyet, kendi elemanının çektiği fotoğrafa telif ödemek zorunda kalmıştı!”

‘Yalancı’

Eleştrilerin odağındaki Akgün, Twitter hesabından okur temsilcisine yanıt verdi.

Yazının ’75 dolarlık fatura’ kısmını paylaşan Akgün, “İddia ispat gerektirir @farukbildirici… Belgelerini görelim! #ÖzürDileyeceksin. Belgesiz iddiaların ile ilgili halen bir düzeltme yazısı yayınlamadığın gibi özür de dilemedin… Yalancı” diye yazdı.

Bildirici de Akgün’e “Bu hakareti Hürriyet çalışanı olarak mı yazıyorsunuz? Yoksa stüdyo işleten, onlarca şirkete iş yapan bir profesyonel olarak mı? Medeni bir gazeteci önce ombudsmanın sorduğu sorulara yanıt verir, sonra karşılık bekler…” sözleriyle yanıt verdi.

Bu hakareti Hürriyet çalışanı olarak mı yazıyorsunuz? Yoksa stüdyo işleten, onlarca şirkete iş yapan bir profesyonel olarak mı?++ — Faruk Bildirici (@farukbildirici) July 11, 2017

Akgün bunun üzerine Bildirici’ye şöyle seslendi: “75 Dolar gibi net bir rakam diye yazı yazan ombudsman belgesini de görmüştür değil mi? Ya belgeyi yayınla ya da özür dile…”

Bildirici, yazısında Akgün’e sorular yönelttiğini ancak cevap alamadığını aktarmıştı.