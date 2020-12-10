Hürriyet ekonomi müdürü: Devlet için zorunlu refakatçiyim; beni temaslı durumuna getirdi

Hürriyet Ekonomi Servisi Müdürü Sefer Levent 65 yaş üstü Covid-19 hastaların yanında zorunlu refakatçilik uygulaması deneyimini yazdı: “Babam için gönüllü, devlet için zorunlu refakatçiyim. En ufak bir bilgi veren, beni potansiyel corona hastası kabul edip dikkate alan bir tek görevli yok.”

Fotoğraf: Hürriyet

Ankara’daki Yenimahalle Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören babasının yanında 20 metrekarelik bir odada refakatçi olarak kalan Levent “Devlet bizi bir taraftan corona olmayalım, olası corona hastalarından uzak duralım diye can hıraş uyarırken, bir taraftan beni corona olan babamın yanına koymaya hazırlanıyor” diye özetlediği deneyimini aktardı.

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Hastaneye girişte “Buraya kendi isteğinizle geldiniz. Çıkışınız yok. Odaya gireceksiniz ve çıkabileceğiniz söyleninceye kadar kapının önündeki bu kırmızı çizgiyi geçmeyeceksiniz” diyerek bir form imzalatılan Levent, tek bir kelebek penceresi olan odaya girişinden sonra ne yapması gerektiği, kendini nasıl koruyabileceği, babası yemek yerken nerede durabileceği, kendisinin nerede yemek yiyebileceği sorularının cevapsız kaldığını anlattı.

Bir haftanın sonunda taburcu olduklarını belirten Levent sözlerini şöyle sürdürdü: “Hasta babamın doğru şekilde tedavi eden, hiçbir ihtimali atlamayan doktorumuz taburcu olabileceğimizi müjdeledi. Kendisine çok teşekkür ettim. Babamın ilaçlarını ne yapması gerektiğini detaylıca anlattılar. Yalnız yine küçük bir ayrıntıyı atladılar. ‘Beni.’ Psikolojim nasıl, ne durumdayım, hastalık belirtisi taşıyor muyum, taşıyorsam ne yapmak gerekiyor? Ne yazık ki yine hiçbir bilgi veren olmadı. Devlet önce beni babamla temaslı duruma getirmiş sonra da temaslı olduğum için 14 gün zorunlu izolasyon koymuştu.”

Bir gün sonra kendisinden de belirtiler başladığını ve hastalığı geçirdiğini aktaran Levent devletin zorunlu refakatçiliği gözden geçirmesini tavsiye etti: “Sağlıkçıların hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabaya bizzat şahit oldum. Ne kadar teşekkür etsek az. Ama sağlıklı insanları da göz göre göre hastalandırmamamız gerekmez mi? Eğer 65 yaş üstü hastaların yanında zorunlu refakatçilik uygulaması devam edecekse lütfen refakatçileri bundan sonra daha iyi koruyalım. Unutmayın, her refakatçi benim kadar şanslı olmayabilir…”