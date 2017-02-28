Hürriyet ‘editöryal hata nedeniyle üzgün’: Bu anlamın çıkacağı aklımızın ucundan geçmedi

İktidarla Doğan Grubu arasında gerginliğe yol açan ‘Karargah rahatsız’ haberi nedeniyle hedef tahtasında olan Hürriyet, haberle ilgili bir kasıtları olmadığını belirtip, ‘editöryal hata’ nedeniyle üzgün olduklarını açıkladı.

Haber, gazetenin iç sayfasında, meşhur ‘Genç subaylar rahatsız’ başlığını andıran biçimde ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla verilmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri ise, haberi yapan Ankara Temsilcisi Hande Fırat’la bilgilendirme sırasında hiçbir şekilde ‘rahatsız’ ifadesinin paylaşılmadığını açıklamıştı.

Hürriyet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bedelini ağır ödeyecekler” sözleri ve TSK’nın ‘rahatsız’ ifadesini kesin bir dille yalanlamasının ardından yeni bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, ‘kasıt’ olmadığı, ‘editöryal hata nedeniyle’ üzgün oldukları belirtildi.

Hürriyet’in açıklaması şöyle:

“Gazetemizin 25 Şubat 2017 tarihli nüshasının birinci sayfasında ‘Yedi Eleştiriye Yedi Yanıt’ manşetiyle yayımlanan haberin tümü Genelkurmay Başkanlığı tarafından Ankara Temsilcimiz Hande Fırat’a, soruları üzerine yapılan kurumsal ‘bilgilendirme’ye dayandırılarak kaleme alınmıştır.

Bu haberin iç sayfada aktarılışında yazı işleri tarafından ‘İddia ve eleştiriler yedi konuda yıpratıyor’ başlığının üstünde kullanılan ‘Karargah Rahatsız’ ifadesi Genelkurmay Başkanlığı’nın ilgili açıklamasında da belirtildiği gibi, bilgilendirmede yer almamıştır.

Hürriyet’in haberindeki ‘rahatsızlık’ ifadesi, Genelkurmay Başkanı’nı hedef alan söz konusu iddia ve eleştirilerin yarattığı durumu açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Ancak maalesef haberimiz yayımlandıktan sonra gördük ki bu ifade, Genelkurmay’da hükümete karşı bir rahatsızlık varmış şeklinde de anlaşılabilmektedir.

Bu başlığa böyle bir anlam yüklenmesi aklımızın ucundan dahi geçmemiştir. Böyle bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir. Kasıt bu olmamakla birlikte ‘karargahta rahatsızlık’ başlığı maksadı aşan bir editoryal hata olarak görülebilir. Bunun için üzgünüz.

Ordumuzun yıpratılması, iç siyasete çekilmeye çalışılması her Türk vatandaşının reddetmesi gereken bir durumdur.

Ordumuzun seçimle işbaşına gelmiş sivil iradenin emrinde olması demokrasimiz için vazgeçilmez bir şarttır.”

Hürriyet’in ‘Karargah rahatsız’ haberi tartışma yarattı

Gazetede önceki gün Hande Fırat imzasıyla, yedi konu hakkında ‘karargah’ın görüşlerini aktaran bir haber yayınlanmıştı. Hürriyet’in ‘Yedi eleştiriye yedi yanıt’ başlığıyla manşetten duyurduğu haber, iç sayfada ise ‘Karargah rahatsız’ başlığıyla sunulmuştu.

Haberde, ‘karargah kaynakları’nın, askere başörtüsü serbestisi getirilmesi ve Akar’ın ‘iktidara yakın görünmesi’ dahil yedi konuya yönelik görüşlerine yer verilmişti.

İktidar yanlısı gazeteciler de sosyal medya hesaplarından Hande Fırat ve Hürriyet’i yerden yere vurmuştu.

Yaşananların üzerine bir açıklama yayınlayan Hürriyet, ‘linç kampanyası’na maruz kaldığını savunarak suçlamalara ‘iftira ve pespayelik’ diye yanıt vermişti.

Başbakan Binali Yıldırım, Hürriyet’in haberine şu sözlerle yüklenmişti: “Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar.”

Bakırköy başsavcılığı, şikayet üzerine Hürriyet gazetesi hakkında soruşturma başlatmıştı.

MHP lideri Devlet Bahçeli de, grup toplantısında haberi yazan gazeteci Hande Fırat’ın suçlanmasını ‘tuhaf bir çelişki ve çarpıklık’ olarak değerlendirmişti.

Son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, haberi ‘terbiyesizlik’ ve ‘seviyesizlik’ diye niteleyerek, “Kim bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorsa bedelini ağır ödeyecekler” demişti.