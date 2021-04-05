Hürriyet duyurdu: Emekli amirallerin lojman ve koruma hakkı iptal edildi

Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili bildiride imzası bulunan emekli amirallerin lojman ve koruma hakkının iptal edildiği bildirildi.

Fotoğraf: Arşiv

Hürriyet’in duyurduğu haber güvenlik kaynaklarına dayandırıldı.

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104 emekli amiral, Montrö Sözleşmesi ve ‘cüppeli takkeli komutan’la ilgili ortak açıklama yayınlamıştı. Bildiri, hükümet kanadı tarafından ‘darbe hevisi’ne yorulmuş, re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Son olarak, bildiride imzası bulunan 14 emekli amiral için gözaltı kararı alınmış, bunlardan 10’u gözaltına alınmış, dördüne ise yaşı nedeniyle üç gün içinde emniyete müracaat etmesi için tebligat yapılmıştı.