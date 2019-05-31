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Yaramazlara biraz batar!

Hürriyet: ABD’den ek süre yok, Ankara S-400 kararını haziran ortasına kadar verecek

ABD’nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili karar vermesi için Türkiye’ye verdiği sürede değişiklik olmadığı, Ankara’nın haziran ortasına kadar karar vermesi gerektiği belirtildi.

S-400 (Fotoğraf: Reuters)

NATO müttefikleri ABD ve Türkiye, Türkiye’nin S-400 satın alma planları nedeniyle aylardır anlaşmazlık yaşıyor. ABD S-400’lerin NATO ile uyumlu olmadığını ve Türkiye’nin de üretim programında yer aldığı F-35 savaş uçaklarının güvenliğini tehlikeye atacağını söylüyor.

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ABD’li yetkililer Türkiye’nin kararından vazgeçmemesi halinde ciddi yaptırımlarla karşı karşıya olacağını bugüne kadar pek çok kez dile getirmişti.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile telefonla görüşmesi sürece ilişkin iyimserliği artırmıştı. Türkiye’de tutuklu Türk asıllı ABD vatandaşı ve eski NASA çalışanı Serkan Gölge’nin serbest bırakılması da süreci destekleyen diğer bir neden olmuştu. S-400 kararının seçim sonrasına bırakıldığına dair kulis haberleri çıkmıştı.

Ankara şu ana kadar yanıt vermedi

Hürriyet’ten Hande Fırat’ın yazısına göre, konuya yakın Ankara’daki kaynaklar ABD’nin yaklaşımında yeni bir durum olmadığını belirterek, daha önce iletilen ve verilen sürenin geçerli olduğunu söyledi.

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ABD, Patriot ile ilgili revize teklifine yanıt verilmesi için haziran ayının ortasına kadar süre verdiğini belirten kaynaklar, Ankara’nın şu ana kadar ABD’ye yazılı bir yanıt vermediğini kaydetti. Kaynaklar, ABD’nin Türkiye’den öncelikle S-400’ü almayacağını açıklamasını istediğini bildirdi.

Bloomberg: S-400’ler Akdeniz’e konuşlandırılacak

Son olarak, Bloomberg ajansı Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 savunma sistemini, güney sahil şeridinde enerji aramasında kullanılan araçlara eşlik eden savaş gemilerinin yakınlarına konuşlandırmayı düşündüğü iddia edildi.

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