Diken

Yaramazlara biraz batar!

‘Hurda Bank’la 2.5 milyon liralık vurgun yaptı; Moldova’ya kaçmak üzereyken yakalandı

Ankara’da hurdaları alarak yüksek karla başka kişilere satacağını ileri sürüp, 14 kişiyi dolandıran M.K., tutuklandı. M.K.’nın, bu yöntemle yaklaşık 2.5 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Şüphelilerin ‘Çiftlik Bank’ benzeri sistem oluşturduğu, bunu da ‘Hurda Bank’ olarak adlandırdığı saptandı.

Fotoğraf: DHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, hurda alım- satım vaadiyle vatandaşları dolandıran bir şüphelinin izine ulaştı. Ekipler şüpheliyi takibe aldı.

Reklam

Aylar süren takip sonucunda, şüphelinin düşük fiyattan alacağı hurdaları, başka kişilere satarak yüksek kar sağlayacağını söyleyerek, 14 kişiyi yaklaşık 2.5 milyon lira dolandırdığı belirlendi. Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda, M.K. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Moldova biletiyle yakalandı

Şüphelinin üst aramasında, pasaport ve Moldova’ya gitmek üzere alınmış uçak bileti ele geçirildi.

Dört yıl önce Ankara’ya yerleşen M.K.’nın, etrafındakilerin güvenini kazanmak için kendisini hayırsever bir vatandaş olarak tanıttığı ve hazırladığı yardım kolilerini, durumu kötü olan ailelere verdiği öğrenildi.

Reklam

Emniyetteki ifadesinde tüm sistemi anlatan M.K., referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

SON HABERLER

Erdoğan: Macron ve Merkel dörtlü zirve için 5 Mart’ta İstanbul’u teklif etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib kentinde iki Türk askerinin hayatını kaybetmesi sonrası Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, İstanbul’da 5 Mart’ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de katılacağı dörtlü bir zirve teklifi yaptığını açıkladı. Erdoğan, ‘Putin’in henüz arzu edilen cevabı vermediğini’ söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...