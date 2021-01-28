Hülya Güler: Araştırmalar uzaktan çalışmanın zamanla hibrit modele döneceğini gösteriyor

Öyle ya, fiziksel olarak hiç tanı(ş) madığınız birine ortak olur musunuz? Ya da kimseyle temasınız yokken nasıl yeni iş bir bulacaksınız, nasıl transfer olacaksınız? Sadece sunum ya da CV’niz ne kadar ikna edici olabilir? Yapılan son araştırmalar tüm bu soruların herkesin aklında olduğunu o sebeple de şimdilik uzaktan çalışma olarak anılan modelin zamanla ‘hibrit bir modele dönüşeceğini gösteriyor. Koç Holding’in de açıklamasında konuya ilişkin detay verilmediği için uygulanacak modelin önümüzdeki dönemde netleşeceğini düşünüyorum.

Hülya Güler’in yazısı