Hulusi Akar’dan Türkiye’yi düşman ilan eden General Haftar’a: Bedeli çok ağır olur

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’nın doğusunu kontrol eden ve Türkiye’yi düşman ilan eden General Halife Haftar’a tepki göstererek düşmanca tavırların ‘bedelinin çok ağır olacağını’ söyledi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Libya’nın doğusunda ayrı hükümet kuran Haftar’a sadık Doğu Libya Güçleri, Türk uçak ve gemilerini ‘düşman güç’ ilan ederek, Türk askeri birliklerine saldıracaklarını duyurmuştu.

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AA’ya konuşan Akar, “Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya devam ederken hasmane tutum veya saldırıların bedeli çok ağır olacak, en etkili ve şiddetli şekilde mukabele edilecektir” dedi.

‘Libya’nın toprak bütünlüğü, egemenliği ile halkının huzur ve mutluluğuna, Libya’daki ulusal mutabakat ruhuna önem atfettiklerini’ vurgulayan Akar, Birleşmiş Milletler’in Libya’daki anlaşmazlıkları çözmeyi öngören çabalarına Türkiye’nin desteğinin süreceğini de sözlerine ekledi.